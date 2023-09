Emergenza in difesa: Llorente va ko

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Testa al Frosinone con l'emergenza in difesa. Dopo l'umiliante sconfitta nella gara infrasettimanale di ieri contro il Genoa la Roma deve cominciare a preparare la settima di campionato contro i ciociari. In vista della sfida di domenica sera Mourinho dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa: all'infortunio di Smalling -per l'inglese si tratta di un problema tendine all'inser-zione tra quadricipite femorale e piatto tibiale - e alla lungodegenza di Kumbulla - ancora alle prese con la riabilitazione successiva all'operazione del crociato - nella gara di ieri si è fermato anche Llorente, costretto a fermarsi dopo 24 minuti per un problema muscolare alla coscia. Contro il Frosinone Mourinho dovrà quindi trovare una soluzione alternativa: una potrebbe essere tornare alla difesa a quattro considerando solamente Mancini e N'Dicka come difensori di ruolo a disposizione, l'altra, quella utilizza-ta nella prima frazione di gioco, è quella di abbassare Cristante nella linea a tre.