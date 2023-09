Emergenza difesa: Mou è strettissimo

Adesso ricomincia la vera emergenza in difesa. A distanza di sei mesi, cioè dall’ultima crisi nel reparto, la Roma torna ancora a fare i conti con le assenze dei centrali per infortuni. Fuori Smalling, fuori il lungodegente Kumbulla, adesso fuori anche Llorente uscito da Marassi con un problema muscolare. (...) Eppure in estate il grido d’aiuto di Mourinho non è stato recepito da chi ha operato sul mercato. Perché dopo la partenza di Ibañez, il general manager Pinto ha deciso di non prendere un suo sostituto ma di “accontentarsi” dell’ingaggio a parametro zero di N’Dicka. Fin qui disastroso. Non solo perché fuori condizione e non ancora adattato al gioco della Roma. E adesso nel reparto manca un giocatore veloce, bravo negli anticipi e nei recuperi. (...) La Roma ha subito undici gol: è la terza peggiore difesa del campionato ed Empoli a parte ha subito reti da ogni squadra che ha affrontato. Problemi tra i centrali, chiaro, ma problema anche nel sistema difensivo, e anche l’innesto di Paredes dopo l’addio di Matic non è stato fin qui il giusto switch.

(corsport)