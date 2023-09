Effetto Dybala per la Champions

[...] Dybala a Torino farà ancora coppia col nuovo gemello Lukaku: sarà un caso, ma con loro due insieme, la Roma ha vinto la sua prima partita in campionato, suonando sette squilli all’Empoli. La nuova coppia del gol (che pochi in Italia possono vantare) e il calendario dovranno essere il trampolino che consentirebbe alla Roma di risalire la classifica prima di andare in pausa per le Nazionali. Alla fine di questa settimana si capirà se e quanto i giallorossi dovranno inseguire chi sta già andando avanti: stasera il Toro, poi il Genoa a Marassi giovedì e quindi il Frosinone e se vogliamo arrivare alla sosta, il campionato si fermerà con la trasferta di Cagliari. Dybala non le giocherà tutte o forse proverà a farlo da titolare senza garantire la presenza per le intere partite. Non ci sono scontri diretti, i pericoli arrivano solo dalla voglia di stupire di queste squadre, che a inizio campionato danno sempre il meglio, vedi il Frosinone. E’ un’occasione quasi unica, per questo la Roma non dovrà sbagliare le mosse, a partire dalle scelte di formazione. In linea teorica, quella dell’Olimpico Grande Torino è la sfida più complicata, visto il momento che sta vivendo la squadra di Juric, che viene da due vittorie di fila. Ma il Toro è la squadra contro cui la Roma ha ottenuto più vittorie nella sua storia in Serie A (dati opta): 68 in 156, completano il bilancio 41 pareggi e 47 successi granata. Quella giallorossa è, invece, la formazione contro cui i granata hanno segnato di più in Serie A (193 gol). [...]

(Il Messaggero)