E Davide esulta alla Totti: "Quattro gol e a casa"

Davide come Francesco: "Zitto, quattro gol e a casa". Frattesi come Totti, sì. Lui che nel 2004 aveva 5 anni. Lui che però quel Roma-Juventus in cui il capitano giallorosso fece il famoso gesto con le quattro dita a Tudor se lo ricorda bene. Talmente bene che ieri lo ha replicato e questa volta il destinatario era Krunic: dopo un contrasto tra i due e qualche parola di troppo, Frattesi si è girato, si è portato l'indice al naso come a dire all'avversario fai silenzio e poi ha fatto il segno del quattro con la mano. Quattro che poi è diventato cinque, proprio grazie alla rete dell'ex centrocampista del Sassuolo.

(gasport)