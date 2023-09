Dybala sì, ora la Roma freme

Un sorriso rigoglioso ha acceso la giornata di Trigoria, quando dagli spogliatoi è spuntato il giocatore più atteso per cominciare l’allenamento: Paulo Dybala è tornato in campo, anche se non ha svolto l’intera seduta con il gruppo, e propone la sua candidatura per giocare contro l’Empoli tra 9 giorni. [...] La notizia è un favoloso anestetico per la tifoseria, traumatizzata dal peggiore avvio di campionato degli ultimi 28 anni: non succedeva dai tempi del compianto Mazzone alla Roma rimediare un solo punto nelle prime tre giornate [...] Secondo il programma concordato con lo staff medico, Dybala continuerà ad allenarsi a ritmi blandi anche nei prossimi giorni. Nella settimana che conduce verso la partita invece proverà gradatamente a forzare sperando che le sue fibre, già stuzzicate dal male nell’amichevole di Tolosa del 6 agosto, resistano ai carichi crescenti. [...] Ma se non interverranno intoppi e/o rallentamenti, Dybala giocherà titolare contro l’Empoli. Probabilmente verrà sostituito nella ripresa, sperando che il risultato sia favorevole alla Roma. [...] Tutti a Trigoria sanno quanto Dybala tenga a rappresentare la patria: l’anno scorso, come lui stesso ha confessato nelle interviste, ha chiesto di progettare il recupero dopo l’infortunio muscolare contro il Lecce solo in funzione del Mondiale imminente, compresi i minuti giocati nell’ultima partita del 2022 con il Torino che servivano a dimostrare al ct Scaloni l’avvenuta guarigione. Insomma, se Dybala non va in Nazionale e sceglie di riprendere con calma il cammino significa che il problema è significativo. Ora però il peggio sembra passato. [...]

(Corsport)