Dybala-Lukaku: il gol ha trovato casa

Il bello del calcio, in fondo, è che tutti gli eroi del fine settimana sono inevitabilmente legati fra di loro come parti - più o meno grandi - della stessa storia. Così la prima volta insieme (per giunta da titolari) di Paulo Dybala e Romelu Lukaku ha prodotto un effetto tanto dirompente (sette gol per i giallorossi all'Olimpico non si vedevano dal novembre 2006) da scomodare l'empireo dei ricordi. Quello dove per il momento volano alte coppie storiche come quelle composte da Abel Balbo e Daniel Fonseca, da Francesco Totti e Gabriel Batistuta e da Edin Dzeko e Mohammed Salah. Intendiamoci, la classe e la gloria non sempre conferma la rima con vittoria (ce l'hanno fatta finora solo Totti e Bati), ma per entrare nell'immaginario collettivo non è detto che occorrano trofei, anche se in effetti aiuta. […] Insomma, se la Roma di adesso cerca di cucire il passato e il presente, tocca a Dybala e Lukaku - ieri coccolati dalle rispettive mamme, Alicia e Adolphine - fari rivivere i sogni soddisfando i bisogni. Certo, entrambi hanno vinto (e tanto) altrove, ma da sempre si dice che vincere a Roma sia un'esperienza diversa da tutte le altre. Quanto basta per credere che la Joya e Big Rom facciano di tutto per scoprirlo al più presto. Un posto nell' empireo è già pronto anche per loro.

(gasport)