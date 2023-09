Dybala fa progressi. Ma Pellegrini e Mancini preoccupano Mourinho

Da oggi la partita contro l’Empoli non è più solo virtuale. Ritrovando gran parte dei suo nazionali, Mou potrà davvero cominciare a fare le prove per la sfida di domenica prossima contro l’Empoli. [...] Dybala continua i suoi progressi in vista di domenica prossima, è più incerta la presenza di Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini. Entrambe le situazioni riguardano gli adduttori e non paiono molto gravi, ma i giallorossi saranno monitorati giorno per giorno, così come Aouar e Sanches. [...]

(gasport)