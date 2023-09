Dybala, è l'ora della verità

IL TEMPO (L. PES) - L'ora di Paulo. Dopo gli appena sessantotto minuti in campionato collezionati nelle prime tre gare (ha giocato solo la seconda a Verona) e la sosta trascorsa a Trigoria per recuperare dai guai fisici, ora la «Joya» è pronta a splendere nuovamente dopo mesi difficili. Da tempo, infatti, l'attaccante argentino non riesce a trovare continuità di rendimento e impiego, dovendo sempre fare i conti con infortuni e acciacchi. Da aprile in poi, infatti, con l'eccezione del meraviglioso gol in finale di Europa League e il rigore trasformato con lo Spezia nel recupero dell'ultima giornata che ha regalato ancora una volta la seconda competizione europea ai giallorossi, Dybala in campo c' è stato poco o nulla. Dall'infortunio muscolare contro il Feyenoord al lungo e difficile recupero dal forte colpo alla caviglia subito a Bergamo contro l’Atalanta. E questa pausa con il doloroso e necessario forfait con la Seleccion, è servito proprio a recuperare un livello adeguato di condizione fisica. Un lavoro personalizzato, mirato al recupero graduale che lo porterà a tornare a lavorare col resto della squadra tra oggi e domani, in concomitanza con il rientro a Trigoria dei nazionali. Mourinho ha bisogno di lui. Troppo importante per le sorti dell'attacco giallorosso. I numeri della scorsa stagione stanno lì a dimostrarlo: seppur a intermittenza, l'ex Juventus ha sempre trascinato i compagni quando è stato bene e la media punti senza di lui è drasticamente scesa. Ora lo aspetta Lukaku, ieri sera in campo con il Belgio nella sfida all'Estonia per un'ora con annessa doppietta messa al segno in pochi minuti, per formare una coppia che poche altre squadre in Serie A possono vantare. Già domenica all'Olimpico con l'Empoli Mourinho è pronto a lanciarli dal primo minuto per sovvertire un rendimento troppo deficitario dell'inizio di campionato. Ma Dybala non è l'unico ai box in casa Roma. Oltre a lui, infatti, hanno rinunciato alla nazionale anche Aouar e Zalewski che sono vicini al rientro dopo aver smaltito le noie muscolari. Il polacco è atteso in gruppo tra domani e dopodomani. Più delicate le situazioni di Mancini e Pellegrini. Entrambi rientrati anzitempo da Coverciano e in dubbio per la sfida di domenica. Saranno valutati attentamente nelle prossime ore con N'Dicka (ancora titolare con la sua Costa d'Avorio nel match amichevole di ieri contro il Mali) che si candida concretamente per un posto da titolare se il difensore azzurro non dovesse farcela. In mezzo al campo, oltre al capitano, resta in dubbio Renato Sanches che potrebbe però esserci nel match contro i toscani. Una partita che non ammette errori per i giallorossi che sono fermi a quota un punto (0 per l'Empoli e nessun gol messo a segno) e devono necessariamente rialzarsi e invertire la rotta per non compromettere una stagione che è già partita in salita.