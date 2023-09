Dybala-Big Rom, l’intesa da trovare. E la Joya non accende più la luce

Paulo Dybala si spegne. L'argentino non fa più la differenza, sono almeno un paio di partite che la sua presenza in attacco è praticamente nulla. Innesca Lukaku con difficoltà, fatica a dribblare e tira poco dalla distanza. Sembra spaesato anche lui assieme al resto della squadra. (...) E non solo per colpa del belga che da quando è a Roma ha segnato due reti in campionato e una in Europa League. Anche la Joya ne ha realizzate due in Serie A, ma entrambe nel 7-0 contro l'Empoli. C'è tempo per cambiare registro, per affinare l'intesa, per trovare quella sintonia che sembrava essere sbocciata con i toscani. Ma quando le difese si chiudono e marcano a uomo, Paulo va in difficoltà e non riesce a dare il tocco del campione. La svolta della coppia ormai ribattezzata LuPa non è arrivata nemmeno al Ferraris dove l'ex Juve ha festeggiato le 300 presenze in Serie A. Quest'anno solo e soltanto dolori, in attesa di una svolta che non accenna ad arrivare.

(Il Messaggero)