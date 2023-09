Domani a Genova un tabù da sfatare: nel 2023 solo 2 vittorie su 13 trasferte

Il dato più allarmante è che la Roma non vince una partita in trasferta in Serie A dall'8 aprile. Domani contro il Genoa ci sarà un'altra la possibilità - appena quattro gironi dopo Torino - di invertire il trend tornando a fare tre punti dopo 172 giorni. L'ultima volta che è accaduto era con il Torino, in un 2023 (per adesso) da dimenticare in cui la squadra di Mourinho ha giocato fuori casa 13 partite riportando solo due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, per un totale di 11 punti su 39 disponibili. Una media di 0,84 a gara, un dato troppo basso per un club che ambiva a giocare la massima competizione europea. […] A complicare il percorso gli infortuni muscolari e alcuni giocatori fragili (leggi Renato Sanches e Pellegrini) che non hanno garantito continuità. A Torino la vittoria era a un passo, ma un'incertezza di Ndicka sulla marcatura di Zapata ha tolto due punti vitali in classifica. L'ex Eintracht ha qualche difficoltà a comprendere i movimenti difensivi, e pur migliorando di partita in partita, non e ancora una garanzia per Mou. […] Fino a fine anno sono previste 9 partite in trasferta (derby compreso) su 18, la svolta è ancora possibile.

(Il Messaggero)