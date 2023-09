Difesa in crisi e i nuovi spaesati: Mourinho cerca idee

Se nella vita gli slogan fossero certezze, vivremmo tutti nel migliore dei mondi possibili. Così, un tifoso della Roma che vedesse la squadra del cuore galleggiare nella parte bassa della graduatoria con 5 punti in 5 partite, potrebbe anche rivitalizzarsi in fretta, visto che José Mourinho ha detto: «Non bisogna guardare la classifica, perché tanto a gennaio o a febbraio sarà diversa» [...] C’è da dire che il mercato rischiatutto fatto dalla dirigenza in estate sembra aver alzato il coefficiente di difficoltà per lo Special One, che pure è stato il responsabile della preparazione atletica. Il nugolo di infortuni che ha colpito alcuni giocatori chiave è significativo, anche se peraltro si sapeva che alcuni dei nuovi – Sanches su tutti – avessero un passato di problemi fisici troppo ricco. In ogni caso, lo stesso Aouar, in questo senso, non si presentava con un curriculum immacolato, mentre un paio di senatori – parliamo di Smalling e Pellegrini – sono tornati a riabissarsi nell’oceano dei problemi fisici da cui solo il centrocampista è sicuro di riemergere per il Genoa. [...]

(gasport)