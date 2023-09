Diavolo Leao, Roma ai box

Ha vinto il migliore, nonostante l’imprevedibile tremore finale. Ha vinto perché c’è tanta differenza, in questo momento. Aspettando il vero Lukaku e il risveglio di Dybala, la Roma è una squadra soltanto virtuale. [...] Per 75-80 minuti non c’è stata storia. Solo Milan [...] La Roma da parte sua, già depotenziata dalle assenze e dalle pessime condizioni di tanti interpreti, ha perso dopo mezz’ora Aouar, che Mourinho al debutto stagionale in panchina aveva preferito a Pellegrini. Ma a quel punto Pioli era già padrone della scena: l’azione del rigore, in cui Giroud attira fuori posizione Smalling, Loftus-Cheek si inserisce travolgendo Llorente e Rui Patricio alza la gamba provocando un contatto di cui si è accorto il Var, chiarisce la differenza di qualità, velocità e attenzione tra le squadre. [...]

A inizio ripresa la Roma, ancora stordita, ha concesso un comodo cross a Calabria, nell’occasione terzino puro. Leao, marcato senza cura da Celik, ha girato al volo in porta pizzicando il palo. Due a zero e game over anche se una follia di Tomori, espulso per due falli su Belotti, ha costretto il Milan a faticare un po'. [...] Il debutto di Lukaku è stato buono, ha migliorato di molto il peso offensivo della squadra. Ma non è bastato nonostante il tiro casuale di Spinazzola, subentrato a Celik, e un paio di cross che hanno fatto sognare il pareggio all’Olimpico. [...]

(corsport)