Dallo sfogo di Budapest alla tattica del silenzio così: Mourinho affronta la crisi

Spesso i silenzi di José Mourinho hanno fatto più rumore delle sue dichiarazioni. La sua carriera è costellata di non detti polemici e spesso anticipatori di eventi. Anche nel biennio romanista si è fatta tanta letteratura sul suo prolungato mutismo, prontamente smentito dai risultati in campo (europeo). Ma la mancata conferenza stampa dopo la cocente sconfitta contro il Milan sembra avere contorni diversi. [...] Insomma una situazione idilliaca con la ciliegina di Lukaku. Cosa potrebbe andare storto? I risultati. Nel mezzo delle parole al miele sono arrivate due sconfitte e un pareggio, la peggior partenza in campionato dalla stagione ‘ 95-‘96. Poi il silenzio di venerdì sera. Che ha fatto arrabbiare i tifosi della Roma, persi tra un mercato da sogno e prestazioni in campo senza idee e gioco. [...] Un fuggire le battaglie quasi annunciato, quello che ha stupito è stato scansare le responsabilità di troppe lacune tattiche e fisiche viste nelle prime tre giornate. La Roma sembra essere regredita. Nel gioco, sempre più asfittico, ma anche nelle sue qualità migliori. La difesa non è più ermetica, con l’aggravante di un portiere in piena crisi di identità. [...] Serve un reset il prima possibile, perché le avversarie sono già lontane e gli obiettivi sportivi la proprietà li ha messi nero su bianco con un calciomercato fatto su misura alle richieste dello Special One.

(La Repubblica)