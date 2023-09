Da sprecona a cinica, lo scatto in avanti della Roma 3.0 di Mou

IL ROMANISTA - La Roma costruisce, ma non concretizza le occasioni a disposizione. Questo il ritornello che ha accompagnato gran parte della scorsa stagione. Una considerazione rafforzata dai dati, con Abraham e Belotti - su tutti - non in grado di trasformare in gol le chance costruite. (...) Siamo ancora solo all'inizio della stagione, con cinque gare alle spalle e tante ancora davanti a noi ma, guardando le statistiche a disposizione, la terza Roma di José sembra sulla via della guarigione. L'annata 2022/23, si era conclusa con 72 gol all'attivo dopo 55 gare disputate, per una media di 1,3 reti ogni 90'. Dopo le prime cinque uscite della stagione appena iniziata invece 12 reti segnate con una media di 2,4 a partita. Dato ovviamente viziato dal 7-0 di Roma-Empoli ma andando più nello specifico, per analizzare la capacità di finalizzare il gioco creato, bisogna guardare agli xg, ovvero i gol attesi. Lo scorso anno le reti previste erano state 87,5, a fronte dei già citati 72 gol fatti, con una performance negativa e 16 reti perse tra le occasioni sciupate. Tra le prime 4 di Serie A e il debutto dell'altro ieri in Euro-pa League, invece, gli xg totalizzati sono stati 7,4, con un'overperformance di 4 reti e mezzo. (...)