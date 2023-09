Da Enel 4 milioni. Ora il main sponsor

La Roma corre, cresce, ma non ancora abbastanza. Il club ha bisogno di aumentare i ricavi, come ha ricordato anche il gm Tiago Pinto nella conferenza di fine mercato, e per questo i Friedkin e i loro dirigenti stanno cercando un main sponsor per la maglia (e per la manica) che sigli con la Roma un accordo lungo. Almeno di durata triennale. Si parla di Toyota, ma anche di Turkish e di American Airlines, due tra le compagnie più importanti del mondo in un settore che Dan Friedkin, pilota, conosce benissimo. Per adesso ci sono trattative in corso, anche piuttosto serrate, e si continua a lavorare a tutti i livelli per far crescere la parte commerciale del club. [...]

Nel frattempo, però, ieri la Roma ha annunciato una nuova partnership con Enel, che diventa Official Energy Partner del club per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile. [...] Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, vivranno da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio grazie ai pacchetti personalizzati messi a disposizione dall'As Roma e tutto questo porterà nelle casse della società 4 milioni in più anni. [...]

(Corsport)