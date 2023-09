Da dieci anni Lukaku inizia con il gol

Sei gol all’esordio. E gli ultimi 5 consecutivi. Lukaku da 10 anni si presenta così, facendo festa, quando indossa una nuova maglia. Una striscia positiva cominciata nel settembre 2013 con l’Everton, decidendo all’85’ di testa il 3-2 sul campo del West Ham. Continuata nel 2017 nella Supercoppa europea persa 2-1 col Manchester United contro il Real Madrid. [...] Nel 2019 con l’Inter, e nel: 2021, tocco da due passi per aprire il 2-0 del Chelsea sul campo dell’Arsenal; 2022, di nuovo contro il Lecce, un colpo di testa al 2’ per sbloccare una partita poi vinta 2-1 dall’Inter. Il primo gol all’esordio, in ordine cronologico, Lukaku l’aveva segnato col West Bromwich Albion nel 2012 contro il Liverpool per chiudere di testa il 3-0. [...]

(corsera)