Cristante: regista, mezzala o in difesa rimane il pupillo di ogni allenatore

I suoi detrattori dicono che il fatto che sia il regista della Nazionale è lo specchio della crisi che sta vivendo il calcio in Italia. I suoi estimatori, al contrario, sostengono che la sua presenza da titolare in ogni formazione e con ogni allenatore siano il premio all’abnegazione, alla serietà e all’impegno di Bryan Cristante. [...] Mourinho, pur di non rinunciarci ha ridisegnato il centrocampo giallorosso. Lo ha fatto lo scorso anno, quando dopo un avvio in cui lo stesso tecnico portoghese aveva dichiarato che non potevano coesistere, ha trovato il modo di farlo giocare insieme a Matic. Lo sta facendo di nuovo in questa stagione, in cui sta provando (finora senza riuscirci) a farlo coesistere con Paredes. [...] Evidentemente non sbagliava Daniele De Rossi, che nel giorno del suo addio alla Roma disse: «Ne voglio altri cento di giocatori come lui, perché anche se non è nato a Roma ci mette l’anima, da romanista». Lo ha capito anche la società, che recentemente gli ha rinnovato il contratto fino al 2027: avrà 32 anni, di cui 9 vissuti in giallorosso. Un traguardo per pochi.

(corsera)