Confusione in campo. Mou trovi un'idea e torni Special One

Ora c'è bisogno di un'inversione di tendenza. C'è bisogno soprattutto che Mourinho torni a essere lo Special One. C'è bisogno di un'idea, un'intuizione, una scelta forte con cui invertire la rotta di una Roma che contro il Milan ha dato l'impressione di un nulla tecnico, tattico, fisico. A Mou il coraggio non è mai mancato. Lo ribadisca, dimenticando di essere in scadenza di contratto. Ci permettiamo un consiglio. Si ridisegni la Roma: difesa a quattro dando fiducia a due esterni per cinque-sei partite, centrocampo a rombo con Cristante vertice basso, Pellegrini alto, Sanches e Aouar (infermeria permettendo) interni, davanti la coppia Lukaku-Dybala che può far male a tutti. Questa è la nostra idea, consapevoli, ovviamente, che Mou di certo può fare soltanto di meglio.

(La Repubblica)