C'è Roma-Como al Tre Fontane

IL TEMPO (A.D.P) - Dopo l'esordio vincente in casa del Milan, oggi la Roma femminile ritroverà il suo pubblico: al Tre Fontane, alle 15, ci sarà il fischio d'inizio di Roma-Como (la novità di queste ore è che il campionato di serie A femminile eBay verrà trasmesso su

Dazn). Per il primo match casalingo Spugna deve valutare le giocatrici impegnate nei giorni scorsi in Nations: "Avere molte nazionali significa avere una squadra forte ed è ciò che vogliamo - ha detto ai canali ufficiali del club - qualche problema ce le creano, ma abbiamo tante calciatrici, metteremo in campo la squadra migliore". Il Como è un avversario che alle campionesse d'Italia ha già creato grattacapi: "È la squadra che ci ha dato più problemi; servirà una grande gara per ottenere i tre punti", ha proseguito l'allenatore, impaziente di giocare davanti ai tifosi romanisti.