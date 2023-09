Bove verso il rinnovo: primo incontro tra il club e l'agente, ma ora testa solo al campo

Terminato il calciomercato, Pinto potrà concentrarsi sui rinnovi di contratto. Oltre a quello di Dybala (atteso un contatto tra club ed entourage della 'Joya' per discutere del prolungamento con adeguamento dello stipendio ed eliminazione della clausola), il gm della Roma ha avuto un primo incontro con Tavano, agente di Bove. I giallorossi puntano molto sul classe 2002 e per questo motivo vogliono premiarlo. Il centrocampista guadagna attualmente 250mila euro netti a stagione: il club vuole allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2025 e aumentare l'ingaggio. Il rinnovo arriverà, ma ora il calciatore vuole concentrarsi solo sul campo.

(corsport)