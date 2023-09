Bordin: “Mi auguro che la Roma si sia sfogata contro l’Empoli. Sheriff umile e giovane”

GASPORT - Roberto Bordin, allenatore dello Sheriff Tiraspol, ha rilasciato un’intervista al quotidiano parlando della gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole

Per lei la prima volta contro un’italiana.

«È una grande squadra, anche se giocano Belotti ed El Shaarawy invece di Lukaku e Dybala, non sono male lo stesso, e in questa coppa la forza della Roma vale nel girone e in assoluto, in EL sono gli ultimi finalisti».

Come l’affronterete?

«Non a viso aperto perché col palleggio ti massacrano, bravi nelle ripartenze, loro magari fanno turnover ma non hanno problemi, hanno grande qualità. Devi contenerli però giocando di squadra: se guardi il gol di Dybala con l’Empoli, basta una finta e via. Bisogna tagliare le linee di rifornimento e passaggi per quelli davanti, perché Lukaku è bravo pure nello scarico».

Il girone, oltre alla Roma, è con Slavia Praga e Servette: il vostro obiettivo?

«Il 2° posto, si andrebbe ai playoff di EuroLeague, o almeno il 3° per restare in quelli di Conference. Lo Slavia è forte, è primo nel suo campionato che è un bel torneo, vuol lasciare il segno in Europa, il Servette è di quarta fascia ma una delle più forti di quel lotto».