Big Rom: “I tifosi una vera emozione. Siamo già pronti a fare grandi cose”

Ci hanno messo un istante a diventare virali sui social le foto di Romelu Lukaku davanti al Colosseo. Il servizio fotografico scattato mercoledì sera ha fatto il pieno di “like” e ricevuto migliaia di consensi. [...] Big Rom ha svolto il primo allenamento con la squadra, segnale che atleticamente è in forma e non è da escludere che possa giocare qualche minuto contro il Milan. Intanto, questa sera all’Olimpico verrà presentato al pubblico un’ora prima del calcio d’inizio. Uno stadio che ha conosciuto da avversario, così come i suoi nuovi compagni di squadra: «In questi giorni studierò come giocano per chiedere cosa vogliono in campo e adattarmi». [...] Mercato: Solbakken vicinissimo all’Olympiacos dove si trasferirà in prestito. In entrata interessa Eric Garcia del Barcellona.

(Il Messaggero)