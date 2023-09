Azmoun a Capannelle: "Possiedo 52 cavalli"

Sardar Azmoun ieri ha presenziato al Festival dello sceicco Mansoor all'Ippodromo Capannelle. Grandissimo appassionato di cavalli, l'attaccante della Roma ha accettato l'invito del proprietario del Manchester City a un evento che contribuisce allo sviluppo delle corse di cavalli in tutto il mondo e sostiene gli sforzi per preservare i cavalli arabi di razza pura. «Il mio paese è famoso per le corse, mio nonno, poi mio padre e mio zio, tutti grandi amanti dell'ippica e adesso io mi ritrovo proprietario di 52 cavalli in Iran e in Australia», ha detto Azmoun a margine dell'evento. [...]

(Il Messaggero)