Auguri Totti, 47 anni con un unico grande amore

I suoi (pochi) detrattori, quelli che negli anni ad esempio lo chiamavano “capitan padel” salvo poi esserne diventati grandi appassionati, potrebbero obiettare: «Ma come, Totti non voleva fare l’ambassador per la Roma e ora gira per il mondo come testimonial?». Cattiverie, malelingue, a cui Francesco non dà peso mai, a maggior ragione oggi che compie 47 anni e si godrà gli auguri in arrivo da tutto il mondo. Per i romanisti il 27 settembre è un po’ come se fosse Natale: è così da una vita e non cambierà. Quello che è cambiato, da ormai 4 anni, è il ruolo di Totti nella Roma: capitano, bandiera dirigente, dal 2019 Francesco è un tifoso illustre da una parte e il simbolo del club dall’altra. [...] L’intervista al Corriere della Sera è stata una bomba mediatica, ma poi Francesco non ha più proferito parola, nonostante le frecciatine, più o meno consapevoli, che gli vengono rivolte. Ha imparato a guardare avanti e far sì che di lui si parli solo per quello per cui è sempre stato famoso: il calcio, la Roma. Quando, in Asia, lo acclamavano, qualche giorno fa ha chiesto di portare fortuna alla Roma perché «ne abbiamo bisogno» e ha anche ribadito che senza «la Roma niente sarebbe stato possibile». Parole d’amore: non le prime, non certo le ultime. Tutto questo, inutile negarlo, sperando che prima o poi torni a ricucirsi il filo con Trigoria: la disponibilità di Francesco c’è, ma i tempi non sembrano immediati.

(corsport)