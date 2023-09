Audio della sala Var su Dazn

IL TEMPO - Figc, Aia e Dazn, in collaborazione con Lega Serie A, inaugurano ufficialmente l'accordo editoriale anticipato. Il primo passo di questa rivoluzione del racconto calcistico televisivo è in programma a partire da stasera su Dazn e per tutta la stagione Serie A: le prime clip verranno commentate e approfondite nel nuovo format Open Var (che prevede un ospite Aia ogni settimana) nel posticipo di Torino - Roma, quando Gianluca Rocchi interverrà in diretta durante il programma Sunday Night Square.