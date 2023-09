Appuntamento a gennaio per Marcos Leonardo

Si è chiuso senza ritocchi in entrata l’ultimo giorno del mercato estivo. La Roma ha deciso di fermarsi, o meglio, è stata obbligata dai paletti del fair play finanziario a non tentare di prendere il difensore centrale che aveva richiesto Mourinho dopo la cessione di Roger Ibañez in Arabia Saudita. [...] L’ultimo giorno di mercato ha però visto l’addio di Ola Solbakken, andato all’Olympiacos con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni che si riduce in base a quante presenze farà il calciatore. Il diritto di riscatto è fissato a 5,5 milioni di euro. [...]

Il mercato italiano è chiuso, ma attenzione sempre a quello arabo e alle voci di un possibile interessamento per Smalling. [...] Per gli acquisti, arrivederci a gennaio. Il primo nome sempre in lista è Marcos Leonardo: il brasiliano era a un passo dal trasferirsi in giallorosso, poi l’affare è sfumato per il dietrofront del Santos che non naviga in acque tranquille in campionato. Il brasiliano potrebbe comunque partire in inverno, a quel punto la Roma - ben sistemata in attacco - potrebbe decidere di puntare sul ragazzo e acquistarlo ma lasciandolo in prestito in qualche club di Serie A. [...]

