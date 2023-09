Aouar vuole esserci. Pellegrini a Torino

La buona notizia per Mourinho è il rientro totale di Houssem Aouar in gruppo, pronto quindi a candidarsi anche per un posto da titolare nella gara di do mani contro lo Sheriff. Il franco algerino si era allenato anche negli ultimi giorni della scorsa settimana ma la sua condizio ne non em ancora ottimale per rischiarlo in campo. Il pericolo di una ricaduta è sempre dietro l'angolo, così Mourinho e il suo staff hanno deciso di lasciarlo fuori in virtù anche delle altre alterative a disposizione nella gara contro Empoli. Adesso invece Aouar è tornato a disposizione: oggi l'allenamento di rifinitura dove potrà capire (lui ma soprattutto Mou) se potrà essere schierato dal primo minuto a Tiraspol, anche per concedere un po' di riposo ai suoi colle. ghi di reparto. Quindi lasciare in panchina Renato Sanches e Paredes, favorendo cos il suo ingresso e quello di Bove con l’inamovibile Cristante. […] La parola d'ordine per la Roma in questo momento è gestione: massima attenzione alle prossime sfide (Sheriff, Torino e Genoa) per evitare nuovi infortuni e riuscire a recuperare tutti i giocatori.

(corsport)