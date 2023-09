In attesa degli esami di oggi, le prime notizie post Sheriff su Renato Sanches parlano di un nuovo problema al flessori. Un guaio che farà saltare due o tre partite all’ex Psg. Per il mediano portoghese si tratta del 15° infortunio muscolare a partire dal 2020, 2° in 4 partite con la Roma.

(gasport)