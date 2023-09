Altro che catenaccio: la Roma di Mourinho non sa più difendere

Per un Lukaku che illumina l’attacco ci sono una serie di errori che oscurano la difesa. La Roma si scopre fragile dietro, nel reparto che solitamente è il punto di forza delle squadre di Mourinho e che anche a Torino ha tradito sul più bello. Lo dicono gli errori individuali, lo confermano i numeri di questo inizio stagione. [...] Dalle palle inattive (gol preso contro Sheriff e Torino), ai buchi difensivi (Smalling su Candreva) o le marcature sbagliate (Celik su Leao). Tutti segnali allarmanti per Mou, che non ha troppe soluzioni almeno nel pacchetto dei centrali. A Torino l’errore sul gol di Zapata è collettivo e pesa due punti fondamentali nella rincorsa in classifica: la palla persa da Paredes, il fallo di Kristensen, il buco di Ndicka su Zapata e la mancata uscita alta di Rui Patricio che già era responsabile dei gol incassati con Verona e Salernitana. Una sequenza di pasticci in un momento bollente della partita. [...]

(corsera)