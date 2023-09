Acquisti e cessioni, il primo verdetto: secondo miglior saldo per la Roma

Il calciomercato è in archivio, e la pausa per le nazionali è servita per dare un'occhiata ai conti e capire chi, tra acquisti e cessioni, ha speso o ha incassato di più. (...) La Roma ha raggiunto 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare il settlement agree-ment con la Uefa e poi ha ceduto anche Ibanez (28,5 più 3 di bonus) e Matic (3). Risultato il secondo miglior saldo acquisti-cessioni del torneo: +62,5 milioni, dietro solo all'Atalanta. Quello giallorosso però non è stato un mercato in tono minore perché tra parametri zero (Ndicka, Aouar e Kristensen), prestiti onerosi (7 milioni per Lukaku e uno 1 per Renato Sanches) e acquisti (Paredes per 2,5 milioni dal Psg), sono arrivati giocatori importanti che hanno fatto crescere il monte ingaggi. La Lazio ha invece un saldo passivo di 4 milioni, nonostante la partenza di Milinkovic-Savic all' Al-Hilal (40 milioni). Il presidente Lotito, per accontentare Sarri che voleva una rosa più larga, ha investito quasi 62 milioni complessivi per Castellanos (13), Guendouzi (14), Isaksen (12), Rovella (17) e Pellegrini (5). (...)

(gasport)