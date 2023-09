A Marassi senza Smalling e Sanches, torna Pellegrini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma chiamata alla terza trasferta in otto giorni. Dopo la sfida contro il Torino di ieri i giallorossi non avranno tempo di riposare visto il prossimo impegno infrasettimanale contro il Genoa. La sesta giornata di campionato sarà infatti l'unico turno che impegnerà la Serie A al di fuori dei weekend e vedrà i giallorossi viaggiare mercoledì a Marassi, con calcio d'inizio giovedì alle ore 20.45. Mourinho dovrà ancora fare a meno di Smalling e Renato Sanches, mentre potrà contare su un recuperato Pellegrini. Il centrale inglese è ancora alle prese con un problema muscolare accusato durante la sosta e non sarà a disposizione dello Special One per la trasferta di Genova. Contro i rossoblù a meno di turnover ci sarà quindi nuovamente bisogno degli straordinari dei tre difensori centrali rimasti in rosa: con l'assenza dell'inglese rimasti in rosa: con l'assenza dell'inglese e il lungodegente Kumbulla - che a causa dell'operazione al crociato non rientrerà prima del 2024 - infatti Mancini, Llorente e N'Dicka viaggiano verso la quarta gara consecutiva, con Celik sempre pronto a subentrare come cambio difensivo. Discorso più complicato per Renato Sanches. Il centrocampista, arrivato in prestito dal Psg, è al secondo stop muscolare stagionale e sta ancora smaltendo i problemi accusati nel match di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Gli esami svolti al Fulvio Bernardini lo scorso venerdì, di ritorno dalla Transinistria, hanno evidenziato un quadro pre-lesivo che verrà valutato di giorno in giorno, andando quindi ad intaccare nuovamente un percorso di crescita che sembrava essere culminato con il gol la prestazione - e il gol - con l'Empoli nella prima frazione di gioco, poi bruscamente interrotta dopo poco meno di mezz'ora lo scorso giovedì. A centrocampo Mourinho potrà tuttavia contare nuovamente su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha infatti recuperato dal problema al flessore destro accusato nel ritiro con la nazionale e dopo qualche allenamento con la squadra è pronto a tornare a disposizione dei suoi compagni nell'insidiosa trasferta di giovedì contro il Genoa anche se Mou non l'ha inserito nel match di ieri sera contro i granata.