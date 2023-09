A Genova per la svolta con la coppia Lukaku-Dybala

Rialzarsi e ripartire. Senza troppi fronzoli. La Roma questa sera scende in campo al Ferraris di Genova per ritrovare la vittoria, sfuggita a cinque minuti dalla fine a Torino e raddrizzare una classifica che a fine settembre recita cinque punti in cinque partite. Una miseria. Almeno se gli obiettivi stagionali vogliono ricalcare il diktat societario della partecipazione alla prossima (ricchissima) Champions League. [...] Tempo per guardarsi indietro, tra preparazione carente e punti persi, non ce n’è quasi più. Per questo Mourinho ripartirà dalle sue certezze che quest’anno si chiamano Dybala e Lukaku. Questa sera ancora una volta saranno loro a guidare l’attacco della Roma, con l’aiuto prezioso sulla trequarti di Pellegrini. Il capitano è tornato dall’infortunio muscolare e al Ferraris partirà da titolare accanto alla Joya. Questo l’unico cambio rispetto a Torino, per il resto formazione confermata. In difesa, finché saranno sani, giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka, gli unici difensori di ruolo rimasti. A centrocampo ai lati di Cristante e Paredes giocherà a sinistra Spinazzola, mentre a destra ballottaggio aperto tra Kristensen e Karsdorp, con il danese in vantaggio.

(La Repubblica)