Zapata, trattativa a oltranza con l’Atalanta. Suggestione Lukaku in caso di saldi Chelsea

È l’estate delle rincorse. Maratone e scatti brevi, per adesso, tutte sfumate con un nulla di fatto. Otto giorni alla fine del mercato e la Roma ancora non ha trovato un attaccante da affiancare a Belotti. Che alla prima giornata ha salvato la truppa di Mourinho, sempre meno paziente e in attesa da due mesi del sostituto di Abraham. Eppure la Roma ci ha provato, trattando praticamente la metà degli attaccanti arrivati in Italia. [...] Insomma si va avanti a trattare, con la convinzione che l’operazione Zapata alla fine si chiuda. Tanto ormai il ritardo sul rinforzo in attacco è tale che un giorno in poiù o in meno non sposterà l’ago della bilancia a Trigoria. Mou avrà il suo attaccante e sarà Zapata. A meno del terzo colpo di teatro in tre anni della proprietà giallorossa e di Tiago Pinto. Chiamato Romelu Lukaku. La suggestione belga nelle ultime ore sta montando. A Trigoria vige il silenzio di chi sa che le condizioni economiche sono impossibile da sostenere. Ma a Londra la sorpresa è dietro l’angolo. Tanto in entrata, quanto in uscita quando c’è un esubero di cui liberasi. Questo è Lukaku al Chelsea. Un calciatore che non farà parte della rosa dei Blues e con cui Pochettino “non ha tempo da perdere”, come ammesso recentemente. [...]

(La Repubblica)