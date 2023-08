Zapata si riavvicina. Ore decisive

IL TEMPO (L. PES) - Sembrava un affare sulla via del tramonto, e invece la possibilità di vedere Duvan Zapata con la maglia della Roma diventa improvvisamente più concreta. Nelle ultime ore, infatti, sono ripresi in maniera costante e crescente i contatti con l’Atalanta per l’attaccante colombiano. Una volta abbandonata per l’estate la pista Marcos Leonardo, i giallorossi si sono rituffati sul centravanti nerazzurro ieri in campo contro il Sassuolo.

La doppietta di Belotti fa ben sperare, ma almeno una punta a Mourinho serve eccome. Tra oggi e domani l’Atalanta potrebbe infatti convincersi a liberare il suo attaccante grazie anche ad un piccolo sforzo della Roma nella trattativa che potrebbe chiudersi in prestito con obbligo legato alle presenze sullo stile di quella che ha portato a Roma Renato Sanches. Zapata in corsa solitaria verso la Capitale, in attesa dell’ok da Bergamo.