Zapata, servono 3 milioni

Nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo solamente il 31 luglio, Duvan Zapata non ha perso esplosività e potenza. Il gol contro la Pergolettese è un segnale, ora vuole un club che punti su di lui e la soluzione Roma sarebbe ben gradita. Tiago Pinto ha avuto contatti con l'entourage proponendo all'Atalanta 1 milione per il prestito. La richiesta è di aggiungerne altri due. C'è il gradimento di Mourinho, il tempo però stringe e il tecnico ha bisogno di due attaccanti.

Intanto Luis Muriel non è più nella lista della Roma: l'Eintracht Francoforte vorrebbe chiudere l'affare per sei milioni, la Roma non ha più contatti col suo entourage da quattro giorni perché spera di chiudere prima per Marcos Leonardo. Il giocatore anche ieri non si è allenato, la Roma ha proposto 12 milioni più 6 di bonus ed è in pressing. Il nuovo tecnico Aguirre avrà un confronto col giocatore per cercare di tenerlo almeno fino a gennaio.

