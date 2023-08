Zapata, oggi l'incontro: Pinto insiste per il prestito

Convocato e schierato titolare nell'ultima partita contro il Sassuolo, Duvan Zapata è tutt'altro che una riserva dell'Atalanta. Per questo nell'incontro di oggi tra Tiago Pinto e i nerazzurri verrà ribadita la volontà di una cessione ma non per meno di 10 milioni. La Roma offre un prestito che diventa obbligo col 50% delle presenze, una proposta che non fa impazzire Percassi ma il fatto che la trattativa continui è un segnale che si possa chiudere.

I timori su Zapata sono legati esclusivamente alle condizioni fisiche. Intanto il Santos ha bloccato la cessione di Marcos Leonardo per quest'estate, con l'agente Pimenta sta lavorando per farlo arrivare a gennaio. Pinto non sembra avere fretta: "Manca ancora tempo e sappiamo che ci sono altri mercati che chiudono il 15 settembre".

(Il Messaggero)