Zapata, no al prestito senza garanzie. Il Santos: “Per Marcos Leonardo offerta bassa”

Per Duvan Zapata nessun passo avanti ieri, con Roma e Atalanta che cercano una piattaforma di accordo tra prestito (2 milioni) e diritto di riscatto (7 milioni), legato alle presenze del giocatore. Il problema, però, è convincere Zapata, che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in giallorosso solo con la garanzia di poterci restare. (...) Nel frattempo la Pimenta, rappresentante di Marcos Leonardo, lavora sodo in Brasile con il Santos per sbloccare la situazione. Anche se il presidente Rueda ieri è stato netto: “Abbiamo bisogno del giocatore, l’obiettivo è averlo fino a dicembre. L’offerta giallorossa è al di sotto delle aspettative, dei 6 milioni di bonus solo due sono facili: la convocazione in nazionale e le 75 presenze con la Roma. I 18 milioni totali sono a rischio. E poi la Roma ha proposto un pagamento in 4 rate in due anni. Se ci avessero offerto 15 milioni prima della fine del mercato forse avremmo chiuso”. Il Santos però sta sondando Morelos e Alexis Sanchez, mentre la Roma ha messo nel taccuino Broja (ma è difficile, costa tantissimo) e Willian José del Betis.

(gasport)