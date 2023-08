Zapata-Marcos Leonardo: la A inizierà senza punta

Il tempo stringe, è vero. Ma è altrettanto vero che nel mercato, a volte, gli affari migliori si fanno proprio in fondo, quando certe condizioni diventano più morbide e chi oggi è rigido, allenta invece i cordoni della borsa. Insomma, la Roma resta in attesa, anche perché sa che quello che oggi è complicato, domani potrebbe essere molto più semplice [...] Zapata vuole la garanzia di venire a Roma e di poterci poi anche restare. In questo momento l’attaccante colombiano dell’Atalanta non vuole sentire parlare di prestito con diritto di riscatto. [...] Marcos Leonardo ha ripreso ad allenarsi con il Santos, anche se la sua posizione è sempre la stessa: vuole la Roma e spera che la situazione si possa risolvere già adesso e non a gennaio prossimo. [...] Le alternative Nel frattempo si studiano altri profili. Considerando il rapporto che c’è con il Psg resta vivo l’interesse per Ekitiké, in uscita dai francesi. Piace anche Willian José, il brasiliano di 31 anni che il Betis Siviglia deve dar via per liberarsi di un ingaggio pesante e inserire in lista Bartra e Bellerin. Costa 6 milioni, non tanto. Infine Abel Ruiz del Braga, altro nome interessante.

(gasport)