Zapata, la telenovela continua. La Roma si consola con Belotti

La rivincita del Gallo. In pochi minuti Andrea Belotti è riuscito a fare meglio di tutta la stagione scorsa, realizzando la doppietta che ha evitato alla Roma una sconfitta contro la Salernitana che sarebbe stata sanguinosa. [...] Tiago Pinto continua a lavorare con l’Atalanta per Duvan Zapata, che sta avendo qualche ripensamento dopo la promessa di un posto da titolare da parte di Gasperini. L’accordo tra le due società c’è, per un trasferimento a titolo definitivo, ma manca l’ok definitivo del calciatore per sbloccare definitivamente la trattativa, con il colombiano che nelle prossime ore potrebbe raggiungere la Capitale. Nel frattempo Mou si coccola Belotti, che ha ritrovato il gol in campionato che gli mancava dal 1 maggio del 2022, una tripletta in Empoli-Torino. Il Gallo ha disputato una grande gara non solo per i gol, ma anche perché oltre alla qualità ci ha messo la solita quantità, non mollando su nessun pallone e facendo reparto da solo. «Se sto bene posso dare il mio contributo. Lo scorso anno ho dovuto saltare entrambe le preparazioni e ho avuto qualche infortunio di troppo», le parole del numero 11, che è partito con il piede giusto nel suo secondo anno in giallorosso. [...]

(corsera)