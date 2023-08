Zapata dice sì: ora l’accordo con l’Atalanta

La Roma ha deciso: tutto su Duvan Zapata. A una settimana dall’inizio della stagione non c’è altro tempo da perdere nella ricerca del centravanti, la lista tra l’altro si è ristretta sempre di più per i no arrivati a Trigoria dalle squadre che hanno rispedito al mittente la proposta o la modalità di rateizzazione. (...) Lui, diventato la terza scelta di Gasperini (a cui comunque non sarebbe dispiaciuto tenerlo) e adesso pronto a tornare alla ribalta dopo un anno difficile tra infortuni e solo due gol stagionali. I contatti negli ultimi giorni si sono fatti sempre più intensi. Soprattutto con l’entourage del giocatore: Tiago Pinto è rimasto nella Capitale e non ha seguito la squadra ieri a Tirana per chiudere l’accordo economico sullo stipendio di Zapata. Trattativa conclusa con gli agenti, Duvan percepirà 3 milioni netti a stagione in un contratto probabilmente biennale con opzione per una terza stagione. (...) La Roma adesso invece deve concentrarsi sulla chiusura della trattativa con l’Atalanta. I bergamaschi hanno chiesto al club giallorosso di aspettare fino a lunedì per chiudere l’affare De Ketelaere col Milan per poi concentrarsi sulla cessione dell’attaccante. Pinto intanto potrà studiare un’offerta migliore di quella presentata inizialmente e respinta dai bergamaschi. L’Atalanta chiede tre milioni per il prestito più altri 6-7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze, più qualche bonus legato al rendimento del giocatore. Pinto ha alzato l’offerta a due milioni e chiede uno sconto. (...)

(corsport)