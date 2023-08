Zapata, adesso tocca a te

Un rallentamento improvviso quando già era tutto organizzato per lo sbarco nella Capitale. Perché la Roma era pronta ad accogliere oggi Duvan Zapata all'aeroporto di Ciampino e aveva anche prenotato le visite mediche a Villa Stuart che avrebbero anticipato la firma sul contratto. [...] Un appuntamento destinato ancora a slittare, questa volta non per uno stallo nella trattativa tra i due club ma per volontà di Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha infatti voluto rallentare in extremis il trasferimento di Zapata alla Roma a causa dell'infortunio di El Bilal Touré. Una decisione presa e ribadita alla sua società ieri, e riportata dai dirigenti bergamaschi al club giallorosso nella call del tardo pomeriggio. Con una premessa: il trasferimento non è saltato, ma messo momentaneamente in stand by [...]. A questo punto la trattativa appare troppo avanzata per poter immaginare una rottura tra le parti. Roma e Atalanta hanno trovato l'accordo sul trasferimento per 10 milioni compresi bonus. Un accordo raggiunto dopo giorni di duro lavoro, cos) come per l'ingaggio di Zapata in giallorosso: 3 milioni di euro netti all'anno compresi bonus, probabilmente per tre stagioni. Uno stipendio importante per un giocatore che ad aprile compirà 33 anni, ma che manda un segnale importante di fiducia al giocatore che al netto di qualche perplessità legata alla famiglia accoglierebbe a braccia aperte una sfida sotto gli ordini di Mourinho. [...] Zapata dovrà quindi ribadire tra oggi e domani la sua volontà di partire, per cominciare il prima possibile la sua avventura in giallorosso. Gasp rallenta, la Roma (che lavora per Marcos Leonardo a gennaio) invece vuole spingere sull'acceleratore e già nelle prossime ore spera di poter riprogrammare lo sbarco e le visite mediche del colombiano.

(Corsport)