Zago: “Date mezza stagione a Marcos Leonardo per ambientarsi poi esploderà”

Ha rilasciato un'intervista al quotidiano Antonio Carlos Zago, ex difensore giallorosso. Il brasiliano ha parlato del possibile trasferimento di Marcos Leonardo alla Roma. Queste le sue parole:

Zago, nella “sua” Roma ci si chiede se Marcos Leonardo sia veramente forte. Lei che dice?

“Dico che è uno dei migliori giovani che ha il Brasile in questo momento. Essere titolare nella Seleçao nel Mondiale Under 20 e vincere il titolo dei cannonieri non è poco. Credo che a Mourinho piacerà, perché è forte sia nella fese offensiva che in quella difensiva. Certo, è giovane e gli va dato tempo”.