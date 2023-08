Verona, Baroni: "Dovremo lottare, ci aspetta una gara dura"

L'Hellas Verona si gioca la prima partita al Bentegodi contro la Roma, dopo il debutto vincente in casa dell'Empoli. Così ha parlato Marco Baroni in conferenza stampa: "Ci aspetta una gara dura con un avversario che ha un grandissimo allenatore, che può puntare in alto. Dovremo lottare, avere totale determinazione".

I gialloblu ritrovano Hien e Faraoni, squalificati alla prima, col secondo che ha anche recuperato dai recenti problemi fisici. Subito a disposizione anche l'ultimo acquisto Serdar, centrocampista ex Herta Berlino: "È interessante, non ha ancora i 90' ma può darci una mano", le parole del tecnico. Previsti questa sera almeno 22000 spettatori a fronte di 12500 abbonamenti sottoscritti: "Dobbiamo alimentare l'entusiasmo", l'osservazione di Baroni.

(gasport)