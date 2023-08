Ventura: "La Roma è troppo legata a Dybala. Entrare in Champions sarebbe come vincere lo scudetto"

GASPORT - L'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, ritiratosi dopo l'ultima esperienza con la Salernitana nel 2020, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano, parlando tra le altre cose delle sue impressioni sulle romane in vista della prossima stagione: "Le romane si sono indebolite. [...] La Roma è troppo legata a Dybala, che però salta tante partite. Senza di lui c'è poca qualità. Belotti darà il suo contributo, ma l'infortunio di Abraham e la partenza di Matic peseranno. Entrare in Champions sarebbe come vincere lo scudetto".