Venerdì il Milan, oggi ripresa. Rebus Dybala, Zalewski ok

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma di nuovo in campo in vista della gara con il Milan. Questa mattina i giallorossi tornano ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta a Verona. In giornata verranno inoltre valutate le condizioni di Dybala e Zalewski. In seguito alla partita saltata per squalifica contro la Salernitana, la Joya ha alzato bandiera bianca dopo 68 minuti, chiedendo il cambio avendo accusato un problema muscolare all'adduttore destro e lasciando così spazio a Solbakken. Le condizioni dell'argentino andranno seguite giorno per giorno soprattutto in vista del big match di venerdi contro il Milan. Situazione meno grave per Zalewski. Il terzino ha lasciato il campo dopo un duro scontro con Duda, ma dopo i primi esami svolti al termine del match è da escludere qualunque tipo di trauma cranico, il polacco ha infatti accusato una botta molto forte allo sterno e allo stomaco, provocandogli alcune difficoltà respiratorie: ci sarà contro i rossoneri.