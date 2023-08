Una torre per Mou. Vuole sempre l'uomo d'area, si tratta Zapata

La torre, possibilmente anche esperta. Questa è stata la richiesta di Mourinho e non è un caso che la Roma abbia cercato prima Morata, poi Scamacca e infine Arnautovic. Adesso il mirino è su Duvan Zapata, meno alto rispetto agli altri ma comunque bravo a fare il centravanti-boa, capace di fare sponde e far salire la squadra. Ad oggi la Roma ha solo Andrea Belotti e questo lavoro non riesce a farlo, mentre Mou in carriera ha sempre avuto una torre: da McCarthy a Drogba fino ai vari Ibrahimovic, Benzema, Morata, Higuain, Lukaku, Torres, Diego Costa e Kane.

In questo momento la Roma ha offerto per Zapata un milione di prestito con diritto di riscatto sui 6-7, a fronte di una richiesta di 3 per il prestito e 7 per l'obbligo di riscatto. Possibile che la situazione si possa sbloccare a breve, il giocatore ha già detto sì e c'è il gradimento di Mourinho, nonostante qualche preoccupazione dal punto di vista fisico. Intanto in Brasile la telenovela Marcos Leonardo vive un altro atto, col giocatore che continua a non allenarsi: "Nelle condizioni in cui ci troviamo non possiamo fare l'affare [...]" le parole del nuovo coordinatore tecnico del Santos Alexandre Gallo.

(gasport)