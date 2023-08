Lukaku costerà alla Roma quasi 20 milioni per un prestito secco: 7,5 milioni netti di ingaggio, 2 di commissioni al suo procuratore, 5,8 al Chelsea per pagare il prestito fino a giugno 2024. Una montagna di soldi senza acquistare il calciatore, anche se nel nuovo contratto con il Chelsea è stata inserita una clausola rescissoria di 43 milioni che, chissà, può essere già la base di una futura trattativa.

Una legge del calcio è che un uomo solo non cambia una squadra, ma la scommessa dei Friedkin è che in tre ce la possono fare: José Mourinho, corteggiato per primo, Paulo Dybala, fatto innamorare per secondo e Romelu Lukaku. [...] Il belga è un fascio di muscoli ma Dan Friedkin è sicuro che sarà la passione a fare la differenza. Una mossa per cambiare la mentalità.

(Corsera - L. Valdiserri)