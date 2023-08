Ultimo test il 12 agosto. Tolosa a rischio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dalla Francia scatta l’allarme sull’amichevole contro il Tolosa. I problemi relativi al test della Roma contro il club francese, che si dovrebbe disputare il prossimo 6 agosto alle ore 19.30, riguarderebbero il terreno di gioco dello Stadium Municipal. A causa delle pessime condizioni metereologiche degli scorsi mesi, infatti i lavori al manto erboso sono slittati e attualmente l’impianto presenta ancora un campo di terra battuta. Al momento, tuttavia la gara sembra essere confermata nonostante le condizioni del terreno di gioco, con il club giallorosso che non appare preoccupato.

Quello dell’amichevole in Francia è solo l’ultimo degli inconvenienti a cui la Roma è andata incontro durante l’organizzazione di questa estate. Il club giallorosso ha infatti dovuto ristrutturare da zero gli impegni di avvicinamento alla nuova stagione dopo aver rinunciato alla tournée in Corea del Sud a causa di un mancato pagamento da parte degli organizzatori, che ha costretto la Roma a rinunciare anche all’amichevole col Tottenham a Singapore. Imminente invece l’annuncio dell’ultimo test prima dell’inizio del campionato. È attesa nelle prossime ore l’ufficialità della gara che si svolgerà in trasferta il 12 agosto.