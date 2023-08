Ultimatum Zapata. Ecco le alternative con il sogno Lukaku

Un tira e molla infinito arrivato all’ultima puntata. La Roma ha presentato la sua ultima offerta, l’Atalanta l’ha rifiutata. Troppa distanza sulla valutazione e sulla modalità di pagamento. L’affare è saltato, per adesso. Un condizionale d’obbligo perchè per entrambi i club la pista non è morta. Ma ferma ad un binario morto. [...] Una condizione inaccettabile a Trigoria, da qui lo stallo di ieri diventato nel giro di poche ore fumata nera. Finita qui? Difficile, visto che il calciatore da giorni ha un accordo verbale con la Roma. Vorrebbe provare un’ultima esperienza ad alto livello e non è da escludere una presa di posizione nelle prossime ore. Nonostante manchi solo una settimana alla fine del mercato, da Trigoria si dicono sereni di regalare due attaccanti a José Mourinho. Due i profili offerti ieri che non hanno convinto del tutto: Jovic e Kean. Pinto lavora sottotraccia ad altri profili. Tra cui proprio quel Romelu Lukaku definito impossibile dai diretti interessati. [...]

(La Repubblica)