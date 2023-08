Oggi a Faro è ultima amichevole del ritiro portoghese della Roma. La squadra giocherà a Faro contro la Farense (ore 20.45 italiane, diretta su Dazn), ma in panchina non siederà Mourinho, bensì Stefano Rapetti. Motivo? Visto che il tecnico e i suoi assistenti nell’esordio in A contro la Salernitana saranno squalificati, José preferisce far fare le ossa al suo uomo.

(gasport)